Четверо сектантов предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде перед судом предстанут четверо сектантов, которые на протяжении двух лет вовлекали жителей областного центра в запрещенную религиозную организацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Международная религиозная организация действовала в Нижнем Новгороде с апреля 2017 года по июль 2019-го. Участниками группы являлись трое мужчин и женщина, которые проводили активную пропагандистскую работу.

- Данные граждане занимались вовлечением в секту новых адептов среди жителей Нижнего Новгорода. В частности, злоумышленники организовывали в квартирах и небольших конференц-залах конспиративные встречи, на которых под психологическим воздействием проповедовали деструктивную идеологию. Каждый участник преступной группы четко знал и выполнял свою роль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В июле 2019 года деятельность организации была пресечена, а четверо её адептов – задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней». Во время обысков оперативники изъяли запрещенную литературу, брошюры и другие ценные улики.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.