Нижегородцы могут стать донорами крови 21 февраля

Жители Нижнего Новгорода могут стать донорами крови в понедельник, 21 февраля, в рамках донорской акции. Её проведут в Канавинском районе города: с 9 до 11 утра возле районной администрации (улица Октябрьская, 27) будет находиться выездная станция переливания крови Нижегородского областного центра крови имени Н.Я.Климовой. Об этом информирует администрация Канавина.

– Забор крови пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, – заверили в пресс-службе ведомства. – На входе участникам измерят температуру, проверят наличие средств индивидуальной защиты, а также напомнят о соблюдении дистанции.

Также отмечено, что сдать кровь можно по предварительной записи. Для этого нужно позвонить в центр переливания крови и записаться самостоятельно, узнав всю необходимую информацию. Звонить можно по телефонам: 8 (831) 432-85-70, 8 (831) 438-09-78 (в будние дни с 8 до 14 часов).

В прошедшем декабре 2021 года жители Канавинского района пополнили донорский банк региона на десять литров крови.