43-летнего мужчину задержали в Павлове за избиение человека до смерти

43-летнего мужчину задержали в городе Павлово Нижегородской области по подозрению в избиении человека до смерти. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили представители СУ СКР по региону.

О преступлении стало известно в начале февраля текущего года: в квартире по улице Нижегородской в Павлове обнаружили тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в январе между задержанным и погибшим произошла бытовая ссора во время распития алкоголя в квартире, где позднее нашли тело. В результате конфликта подозреваемый избил знакомого, а после ударил обухом топора по голове. Потерпевший скончался от полученных травм. Убийца же скрылся с места преступления. Полиция нашла тело погибшего после заявления его матери об исчезновении сына.

Отмечено также, что виновник уже привлекался к административной и уголовной ответственности ранее.

– Вину по предъявленному обвинению он признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – резюмировали в Следственном комитете. – Расследование продолжается.