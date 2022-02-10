Улицы Гагарина и Новую перекроют в посёлке Новинки 12 февраля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Гагарина и улицу Новую перекроют в посёлке Новинки Нижегородской области 12 февраля в связи с проведением спортивных соревнований. Об этом информирует нижегородский департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, речь идёт об участке улицы Гагарина от улицы Школьной до дома №18 и участке улицы Новой напротив дома №202. Ограничения движения будут действовать с 07:00 до 16:00 12 февраля.

– На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Объезд организуют по прилегающим улицам, – добавили в городском департаменте. – Въезд транспорта в посёлок Новинки с улицы Окской будет осуществляться через улицу Приокскую и улицу Богородскую. Выезд из посёлка организуют через улицу Нижегородскую и улицу Магистральную.

ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Более того, временно сократят маршрут автобуса А-1 и межмуниципальный маршрут 371 до улицы Приокской. Автобусы, двигающиеся в сторону деревни Ольгино, поедут также по улице Приокской с остановкой для пассажиров в районе стелы "Окский берег" напротив дома №2 по Олимпийскому проспекту.