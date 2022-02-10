Работник упал и травмировался во время уборки снега с крыши в Канавинском районе

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

- Утром 9 февраля с крыши трехэтажного дома на улице Советской упал 30-летний мужчина, который очищал крышу от снега. Пострадавший госпитализирован в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое, - рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Следователям предстоит оценить действия сотрудников домоуправляющей компании, ответственных за уборку снега с крыши этого дома.

Ранее сообщалось о несчастном случае, произошедшем с работником в центре Нижнего Новгорода. 24-летний парень разбился насмерть, упав с крыши одного из домов на площади Горького.