Работник упал и травмировался во время уборки снега с крыши в Канавинском районе

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
- Утром 9 февраля с крыши трехэтажного дома на улице Советской упал 30-летний мужчина, который очищал крышу от снега. Пострадавший госпитализирован в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое, - рассказали в пресс-службе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Следователям предстоит оценить действия сотрудников домоуправляющей компании, ответственных за уборку снега с крыши этого дома.
Ранее сообщалось о несчастном случае, произошедшем с работником в центре Нижнего Новгорода. 24-летний парень разбился насмерть, упав с крыши одного из домов на площади Горького.