Фонд НОНЦ провел квиз для нижегородских благотворителей, журналистов и блогеров

Встреча сотрудников фонда НОНЦ с представителями бизнеса, журналистами и блогерами состоялась в Нижнем Новгороде 9 февраля. Фонд НОНЦ с 2008 года оказывает различного рода помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Встреча была приурочена ко Дню онкобольного ребенка 15 февраля, и проходила в формате квиза.

Такой способ был выбран не случайно. Организаторы поставили перед собой задачу в теплой дружественной обстановке познакомить общественность с деятельностью Фонда. Так, темы раундов были косвенно связаны с различными акциями. Например, тема «Цветы», как напоминание об акции «Дети вместо цветов». Тема «Спорт» отсылает к одному из направлений благотворительности, связанному со спортивными соревнованиями. Это и благотворительные забеги, и акции совместно со спортивными клубами, и многое другое. Также были раунды о психологии, науке, детских играх и искусстве.

Присутствующие разделились на команды по 6 человек. Игра проходила в 6 раундов по 8 вопросов. На размышления участникам давалось от 10 до 30 секунд, а также 3 минуты, чтобы вписать ответы в соответствующую форму и отправить.

В итоге победителями стала команда «Кусто», состоящая из молодых журналистов и блогеров – им вручили сертификаты на посещение еще одного квиза. Второе место заняла команда «Мамки и Роман», в которую вошли участницы Ресурсного отряда матерей-волонтеров, являющегося партнером фонда НОНЦ. Третьей стала команда «Чайники», что состояла из участников, впервые посетивших квиз, в числе которых был и корреспондент «Комсомолки». Наша участница ответила верно на все 8 вопросов спортивного раунда, с чем ее и поздравляем.