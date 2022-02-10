36 тысяч нижегородцев звонили на горячую линию по коронавирусу 9 февраля

36 тысяч нижегородцев звонили на горячую телефонную линию по коронавирусу "122" вчера, 9 февраля. Таким образом был побит абсолютный рекорд по числу обращений по вопросам заболеваемости. Если верить замгубернатора, министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову, в час поступало около 1500 звонков. Примечательно, что министр сам участвовал в приёме обращений, о чём сообщил в своём Instagram.

– Нагрузка колоссальная. В среднем на один разговор приходится 4 минуты. Кто-то звонит просто переспросить, кому-то нужен совет, как лучше поступить, а кому-то надо просто открыть больничный, – пояснил Мелик-Гусейнов. – Картина симптомов у 99% схожая. Около 2-3 дней температура, боли в горле, насморк, кашель. Потом симптомы постепенно проходят.

Затем министр объяснил, при каких условиях следует вызывать врача. По его словам, к вызову на дом стоит прибегать только в том случае, если температура держится трое суток. В течение этого времени нужно принимать жаропонижающее, противовирусное, препараты от кашля, насморка, а также полоскать горло.

– Обычно этого хватает, чтобы уже на третьи сутки улучшить состояние, – подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Он прокомментировал заявления нижегородцев, которые требуют врача на дом, как только заболели:

– "Заболела сегодня. Хочу, чтоб меня доктор прослушал". Обязательно послушает, но не сегодня. Чуть позже, если состояние будет динамически ухудшаться. А сегодня начинаем лечиться как при обычной простуде. Только не надо сразу пить антибиотики!

Министр упомянул и тех, кто звонит открыть больничный дистанционно ради того, чтобы отдохнуть:

– И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть – лучший контролёр.

Но самое главное, замгубернатора призывает не звонить по номеру "122" с "нецелевыми вопросами".

– Очень прошу, не надо нагружать важный канал информации такими вопросами. Мы очень хотим помочь каждому. Помогите нам помогать, – резюмировал министр.