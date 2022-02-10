Бизнес-клиенты теперь могут оплатить счет банковской картой в личном кабинете

Клиентам «ТНС энерго НН» - юридическим лицам стала доступна новая функция на сайте – теперь оплатить счет по договору можно с помощью банковской карты в личном кабинете.

Оплатить выставленный платежный документ можно легко и безопасно:

1. В Личном кабинете бизнес-клиента, в разделе «Оплатить», будет предложено произвести оплату по договору банковской картой. Клиент может выбрать оплату по платежному документу или оплату произвольной суммы.

2. При выборе оплаты по документам откроется страница, где будут отражены все неоплаченные на текущую дату счета. Клиент может самостоятельно скорректировать сумму и выбрать, по каким именно документам он будет вносить платеж.

3. После нажатия на кнопку «Оплатить выбранные документы» откроется страница подтверждения платежа.

4. Проверив данные и нажав на кнопку «Перейти к оплате», потребитель переходит на сайт банка, вводит данные карты, после чего осуществляется транзакция.

5. Уведомление об оплате направляется клиенту на указанную электронную почту.

Платеж через личный кабинет попадает в систему биллинга практически мгновенно, что позволяет оперативно учесть все внесенные потребителем средства во взаиморасчетах.

Помимо оплаты, в Личном кабинете бизнес-клиента можно передавать данные фактического и планируемого энергопотребления, контролировать зачисление платежей, обмениваться документами с «ТНС энерго НН», контролировать баланс на своих счетах, получить консультацию специалистов компании и контролировать ход выполнения своих заявок.