В Дзержинске пройдет конкурс на лучшего дворника

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший дворник» и «Герой зимы»

Администрация Дзержинска совместно с ООО «Городская служба механизации» начинают самый масштабный конкурс этой зимы «Лучший дворник Дзержинска 2021-2022»!

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший дворник» и «Герой зимы».

Номинация «Лучший дворник»

Кого награждаем? Лучшего дворника управляющих компаний и ТСЖ.

Кто подает заявки? Дворники управляющих компаний и ТСЖ.

Что оценивается? Чистота на вверенной территории, отсутствие претензий от жителей.

А судьи кто? Конкурсная комиссия.

Что делать? Скачать анкету (приложение № 1), заполнить ее, отправить на электронный адрес dzer.konkurs@mail.ru в срок с 07.02 по 21.02.2022 г. и ждать результата.

И о главном: дворники, занявшие призовые места, получают приз от 10000 до 30000 тысяч рублей!

Номинация «Герой зимы»

Кого награждаем? Дворников, работающих на общественных пространствах (парки, тротуары, остановки, скверы).

А судьи кто? Все жители Дзержинска!

Что делать? Сфотографировать дворника или сделать селфи с ним. В комментариях к этому посту выложить фотографию и короткий рассказ о дворнике (в любом жанре) объемом не более 600 символов. Рассказы и фото принимаются до 21 февраля!

Что дальше? С 22 по 27 февраля в группе будет проводиться голосование за «Героя зимы». Дворник, набравший наибольшее количество голосов, получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей и звание «Героя зимы»!

СПЕЦПРИЗ!!! Автор лучшего рассказа о дворнике-герое получит специальный приз. Лучший рассказ определим по вашим лайкам! Все авторы получат подарки от администрации Дзержинска.

Полные условия конкурса – в положении.

Давайте скажем большое человеческое спасибо героям этой зимы и борцам со снегопадом!

Приложение о конкурсе и Форма заявки - на странице администрации Дзержинска ВКонтакте.