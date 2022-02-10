В Дзержинске пройдет конкурс на лучшего дворника

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший дворник» и «Герой зимы»
Администрация Дзержинска совместно с ООО «Городская служба механизации» начинают самый масштабный конкурс этой зимы «Лучший дворник Дзержинска 2021-2022»!
Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший дворник» и «Герой зимы».
Номинация «Лучший дворник»
Кого награждаем? Лучшего дворника управляющих компаний и ТСЖ.
Кто подает заявки? Дворники управляющих компаний и ТСЖ.
Что оценивается? Чистота на вверенной территории, отсутствие претензий от жителей.
А судьи кто? Конкурсная комиссия.
Что делать? Скачать анкету (приложение № 1), заполнить ее, отправить на электронный адрес dzer.konkurs@mail.ru в срок с 07.02 по 21.02.2022 г. и ждать результата.
И о главном: дворники, занявшие призовые места, получают приз от 10000 до 30000 тысяч рублей!
Номинация «Герой зимы»
Кого награждаем? Дворников, работающих на общественных пространствах (парки, тротуары, остановки, скверы).
А судьи кто? Все жители Дзержинска!
Что делать? Сфотографировать дворника или сделать селфи с ним. В комментариях к этому посту выложить фотографию и короткий рассказ о дворнике (в любом жанре) объемом не более 600 символов. Рассказы и фото принимаются до 21 февраля!
Что дальше? С 22 по 27 февраля в группе будет проводиться голосование за «Героя зимы». Дворник, набравший наибольшее количество голосов, получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей и звание «Героя зимы»!
СПЕЦПРИЗ!!! Автор лучшего рассказа о дворнике-герое получит специальный приз. Лучший рассказ определим по вашим лайкам! Все авторы получат подарки от администрации Дзержинска.
Полные условия конкурса – в положении.
Давайте скажем большое человеческое спасибо героям этой зимы и борцам со снегопадом!
Приложение о конкурсе и Форма заявки - на странице администрации Дзержинска ВКонтакте.