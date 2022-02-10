Ученым Мининского университета вручили Почетные грамоты Министерства образования

Дмитрий Лудин также выдвинут на соискание медали Российской Академии Наук

45 молодых ученых региона, в том числе трое преподавателей Мининского университета получили Почетные грамоты Министерства образования Нижегородской области. Церемония награждения прошла 8 февраля в нижегородском Доме ученых.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова вручила Почетные грамоты регионального министерства преподавателям Мининского университета: кандидату химических наук, научному сотруднику НОЦ «Химия молекул и материалов» Дмитрию Лудину, кандидату педагогических наук, доцента кафедры общей и социальной педагогики Анне Лощиловой и кандидату биологических наук, доценту кафедры экологического образования и рационального природопользования Андрею Козлову.

По итогам 2021 года Дмитрий Лудин также выдвинут на соискание медали Российской Академии Наук за цикл научных работ "Радикальная полимеризация с обратимой деактивацией цепи в присутствии системы триалкилборан/п-хинон". Эта разработка изначально была предназначена для получения оргстекла, удовлетворяющего требованиям авиационной промышленности. В настоящий момент данная тематика развивается в направлениях контролируемого синтеза полимеров, обладающих улучшенными в сравнении с аналогами свойствами, и создания гибридных материалов на основе природных и синтетических субстратов биомедицинского назначения, в частности, для челюстно-лицевой хирургии. В Мининском университете Дмитрий читает курсы высокомолекулярных соединений, квантовой, а также физической и коллоидной химии.

Анна Лощилова

Анна Лощилова в прошлом году достигла научных успехов по двум направлениям: проектирование теоретических основ эколого-ориентированной жизнедеятельности личности в культурном ландшафте; проектирование оценки эффективности деятельности классного руководителя. По итогам выполнения исследований в 2021 году ею опубликовано более 10 статей в рецензируемых научных журналах, в том числе включенных в базы данных WoS и Scopus. Кроме того, Анна принимала участие в реализации различных научных проектов, в том числе выполненного по госзаданию Минпросвещения РФ «Оценка эффективности деятельности классного руководителя (в т.ч. разработка критериев эффективности)».

Андрей Козлов

Сфера научных интересов Андрея Козлова - «Химия аморфного кремнезема и кремниевых кислот в дерново-подзолистых почвах естественного педогенеза и агропедогенеза». Кроме того, в рамках работы на кафедре экологического образования и рационального природопользования Мининского университета он проводит исследования по оценке экологического состояния приоритетных объектов окружающей среды - почвы и воды, что на сегодняшний день относится к приоритетным направлениям естественных наук в регионе.

- Я преподаю с 2009 года. И да, интерес к науке студентов есть. Конечно, ожидать в науке большое количество людей нельзя, ведь это совершенно особенный образ жизни. Она требует полной отдачи. Но есть внимание к этой сфере, она перспективна. А награде я очень рад. Приятно получать высокую оценку своему труду, - поделился Андрей Козлов.

Все трое ученых регулярно принимают участие во всероссийских и международных конференциях в качестве спикеров.

- За прошедший год Мининский выиграли грантов по науке больше чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом, возросло и количество научных проектов, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Наука зарождается не в РАН, не в вузах, а в школах. В виде первого интереса к исследованию, первого знакомства с загадками человека, природы, истории и т.д. Отсюда рождается пристальное внимание к развитию науки в педагогических вузах и, в частности, Мининского университета как одного из лучшего среди педагогических. Дмитрий Лудин, Андрей Козлов, Анна Лощилова, поздравляю и желаю новых побед в науке и в жизни!

Фото: Пресс-служба Мининского университета