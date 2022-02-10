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Общество10 февраля 2022 8:13

Росприроднадзор проверяет соблюдение эконорм на Арзамасском машиностроительном заводе

Ведомство проводит плановую проверку
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проверяет АО "Арзамасский машиностроительный завод" на соблюдение экологических норм и требований. Плановая выездная проверка продлится до 14 февраля, после чего станут известны её результаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

АО "Арзамасский машиностроительный завод" – это компания-производитель военной техники, спецтехники и автозапчастей. В состав инспекционной комиссии, проверяющей предприятие, вошли инспекторы Росприроднадзора, а также специалисты экспертной организации ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО".

Сначала территорию завода, помещения и транспорт юридического лица визуально осмотрят, затем изучат экологическую документацию АО "АМЗ", а после возьмут пробы компонентов окружающей среды.