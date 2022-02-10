1,4 млн рублей штрафов выплатят вернувшиеся из-за границы нижегородцы

Более 1,4 миллиона рублей выплатят нижегородцы, вернувшиеся из-за границы, в качестве штрафов. Суд назначили штрафы тем, кто не внёс результаты ПЦР-тестов на госуслуги (ЕПГУ), о чём сообщили в пресс-службе нижегородского Управления Роспотребнадзора.

Штрафы получили 176 жителей Нижегородской области, по результатам дел, рассмотренных на 20 декабря 2021 года. Остальные дела ещё на рассмотрении в суде.

В ведомстве также напомнили, что Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей за подобное правонарушение.

– Если же эти действия (бездействия), повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, – добавили в Роспотребнадзоре.