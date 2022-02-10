Свыше 14,5 тысячи домов пройдут догазификацию в Нижегородской области

Свыше 14,5 тысячи домов пройдут газификацию в Нижегородской области, согласно числу отправленных заявок. Сбор заявок на бесплатное проведение газа в жилые дома продолжается в муниципалитетах и городских округах региона, о чём напомнил губернатор Глеб Никитин.

– До 2 200 домовладений газ был бесплатно доведён ещё в 2021 году. Интерес и у жителей, и у местных властей очень большой, – отметил глава региона. – Перед нами стоит задача, чтобы подвести газ к своему дому могли все желающие.

Подать заявку на догазификацию можно через единый портал единого оператора газификации или на официальном сайте ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

– Также в регионе реализуется крупная инвестиционная программа "Газпрома", предполагающая газификацию тех районов, где газа пока нет. Это откроет перед жителями и бизнесом новые возможности, – заявил Глеб Никитин.