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Общество10 февраля 2022 7:27

Свыше 14,5 тысячи домов пройдут догазификацию в Нижегородской области

Сбор заявок продолжается в муниципалитетах и городских округах региона
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Свыше 14,5 тысячи домов пройдут газификацию в Нижегородской области, согласно числу отправленных заявок. Сбор заявок на бесплатное проведение газа в жилые дома продолжается в муниципалитетах и городских округах региона, о чём напомнил губернатор Глеб Никитин.

– До 2 200 домовладений газ был бесплатно доведён ещё в 2021 году. Интерес и у жителей, и у местных властей очень большой, – отметил глава региона. – Перед нами стоит задача, чтобы подвести газ к своему дому могли все желающие.

Подать заявку на догазификацию можно через единый портал единого оператора газификации или на официальном сайте ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

– Также в регионе реализуется крупная инвестиционная программа "Газпрома", предполагающая газификацию тех районов, где газа пока нет. Это откроет перед жителями и бизнесом новые возможности, – заявил Глеб Никитин.