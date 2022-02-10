Тело умершего от ковида подменили в Нижнем Новгороде перед погребением

Тело умершего от коронавируса мужчины в Нижнем Новгороде подменили перед погребением. Родственникам удалось заметить подмену случайно, уже после отпевания. Подробностями инцидента поделились в телепрограмме "Кстати".

Сообщается, что тело доставили на катафалке прямо к храму. Там умершего отпели и уже намеревались везти на кладбище. Но крышка гроба съехала и нижегородцы увидели абсолютно чужого для них человека.

– Что это такое? Не тот человек, не наш покойный! Совсем другой, – возмутились недоумевающие люди. – Мы ещё сразу обратили внимание, что крышка не подходит, она больше гроба.

Тогда родственники принялись звонить в ритуальные службы и разбираться в случившемся.

– Изменился, говорят, после смерти. Да уж, усы выросли у него, – подметили очевидцы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сотрудники морга Городецкой центральной больницы стали зарабатывать на чужом горе. С родственников усопших вымогали деньги, намекая и угрожая, что с телом может что-нибудь произойти, если не заплатить.