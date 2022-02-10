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Общество10 февраля 2022 5:58

Отопление и воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 10 февраля

Отключения запланированы по шести адресам
Источник:kp.ru
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Отопление, горячую и холодную воду отключат по нескольким адресам в трех районах Нижнего Новгорода 10 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе отключат холодную воду по адресу Старых Производственников, 9. Её не будет практически целый день с 9 до 19 часов.

В Канавинском районе временно не будет отопления в домах №64 и 66 по улице Гордеевской. Тепло не будет поступать в батареи с 9 до 15 часов.

В Приокском районе жители домов 49,55 и 57 по улице Маршала Голованова останутся без горячей воды с 10 до 12 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с работами на объектах ЖКХ.