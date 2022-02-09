Пятилетнее содержание нижегородской канатной дороги обойдётся в 462,4 млн рублей

Эксплуатация и техническое обслуживание нижегородской канатной дороги в течение пяти лет обойдётся в 462,4 миллиона рублей. Об этом стало известно, исходя из данных электронного аукциона, размещённого на сайте госзакупок вчера, 8 февраля.

Заказчиком работ выступает АО "Нижегородские канатные дороги" и предлагает первоначальную (максимальную) цену контракта 462 437 500 рублей. Итоги конкурса по выбору подрядчика будут подводиться 25 февраля.

Контракт предполагает, что подрядчик должен будет обеспечить безопасную и бесперебойную работу канатной дороги, поддерживать работу систем мониторинга склонов и видеонаблюдения, контролировать общественный порядок на станциях канатной дороги, а также выполнять ряд иных задач.