Проезд в дзержинском общественном транспорте подорожает с 1 марта 2022 года

Проезд в общественном транспорте города Дзержинска Нижегородской области подорожает с 1 марта 2022 года. Более того, тариф при оплате проезда станет дифференцированным: то есть при оплате банковской или транспортной картами цена билета будет ниже, чем за наличные. Об этом сообщили в администрации города химиков.

По новому тарифу, проезд на троллейбусах или автобусах будет стоить 28 рублей по карте и 30 рублей – за наличные. Отмечается, что дифференцированный тариф уже используется в Выксе, Сарове и Нижнем Новгороде.

– Тариф на проезд в троллейбусах Дзержинска не менялся с 2017 года, в автобусах – с 2019 года, – обратили внимание в мэрии города. – В настоящее время 65% дзержинцев оплачивают проезд транспортными или банковскими картами, поэтому введение дифференцированного тарифа – это требование времени.

В ведомстве также отметили, что тариф должен как учитывать потребности пассажиров, так и позволять транспортным компаниям выплачивать своим сотрудникам прежнюю зарплату. Объясняется, что подорожание проезда связано с ростом цен на топливо и электричество.

– Для смягчения индексации тарифа разрабатываем дополнительные льготы и скидки для пассажиров, – добавили в дзержинской мэрии.