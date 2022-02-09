Нижегородские пенсионеры и инвалиды получат бесплатную правовую поддержку

Пенсионеры и люди с инвалидностью в Нижегородской области смогут получить бесплатную правовую поддержку благодаря проекту "Доступная юридическая защита и правовое просвещение". Уполномоченный по правам человека в регионе подписал соглашение с региональным отделением "Ассоциации юристов России" о совместной реализации правозащитного проекта. К сведению, этот проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

– В рамках проекта планируется на основе взаимодействия и партнёрства социально-ориентированных институтов реализовать комплекс праворазъяснительных, информационно-просветительских и правозащитных мероприятий через осуществление бесплатной юридической помощи и правового просвещения, – пояснили в правительстве Нижегородской области.

Проект будут реализовывать в Сокольском, Краснобаковском, Ковернинском и Арзамасском райнах, а также в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Чкаловске.