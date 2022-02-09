Жильцы взорвавшегося дома на проспекте Ленина могут вернуться в свои квартиры

Жильцы дома на проспекте Ленина, 30/4 в Нижнем Новгороде, взорвавшего из-за хлопка газа 3 февраля, могут вернуться в свои квартиры. Это касается восьми квартир. Соответствующее решение принял оперативный штаб на основе оценки экспертов, которые проинспектировали аварийно-восстановительные работы в квартирах № 39 и 40. Эти квартиры больше остальных пострадали от взрыва. Подробностями поделился мэр города Юрий Шалабаев.

– Газ в восьми квартирах будет включён завтра после проверки систем специалистами газовой службы. В квартире № 39 газ будет перекрыт. В квартире № 40 газ опломбирован до окончания ремонтных работ, которые планируется закончить до 20 февраля, – заявил мэр. – Кроме того, за счёт бюджета города до 20 февраля будут восстановлены места общего пользования в подъезде. Ограждение балкона в 39 квартире восстановлено.

Ранее Юрий Шалабаев сообщал, что семьям двух наиболее пострадавших квартир выплатят по 100 тысяч рублей.