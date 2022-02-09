Ритуальщики в Нижнем Новгороде перепутали тела умерших

В Нижегородском ковидном госпитале родственникам выдали тело другого человека, а сама подмена вскрылась совершенно случайно. Об этом сообщили в телепрограмме «Кстати».
Тело привезли на катафалке прямо к храму, где умершего отпели и уже собирались везти к месту захоронения, но крышка гроба съехала и нижегородцы увидели абсолютно чужого для них человека.
- Что это такое? Не тот человек, не наш покойный! Совсем другой, - в недоумении проговаривали люди. – Мы ещё сразу обратили внимание, что крышка не подходит, она больше гроба.
Родственники тут же принялись звонить в ритуальные службы и разбираться в прроизошедшем.
- Изменился, говорят, после смерти. Да уж, усы выросли у него, - подметили нижегородцы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что сотрудники морга Городецкой центральной больницы стали зарабатывать на чужом горе. С родственников усопших вымогали деньги, намекая и угрожая, что с телом может что-нибудь произойти, если не заплатить.
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