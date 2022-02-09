69-летнюю Марию Кузьмину ищут в Нижегородской области почти год Фото: СОЦСЕТИ

69-летнюю Марию Кузьмину ищут в Нижегородской области уже почти год – с 5 апреля 2021-го. Она пропала в Вачском районе региона, о чём сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Жителей региона они просят о содействии в поисках.

Известно, что Мария Кузьмина ушла из дома по улице Южной в селе Филинское Вачского района в неизвестном направлении. И вот уже почти год о её местонахождении ничего не известно.

Приметы Марии: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серые глаза.

Была одета в: бежево-коричневую дублёнку, тёмно-синюю юбку, сиреневый платок и галоши.

Особые приметы: сильно прищуривает глаза.

Представители поискового отряда также подчеркнули, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска: Анастасии (Герда) 8-927-814-78-87, – просят поисковики.