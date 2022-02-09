31-летнего Дмитрия Першина, пропавшего в Кстове, ищут с 5 февраля Фото: СОЦСЕТИ

31-летнего Дмитрия Першина ищут в городе Кстово Нижегородской области уже пятый день. Он пропал 5 февраля 2022 года. Сведениями об этом поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Дмитрий ушёл с улицы 40 лет Октября, 10 в Кстове и пропал. С того момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Дмитрия: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, короткие светло-русые волосы, серые глаза.

Был одет в: тёмно-серое пальто, чёрную шапку, серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.

При себе имел: тёмно-серый рюкзак и беспроводные синие наушники.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-904-059-73-91 Надежда (Дежа), – просят поисковики.