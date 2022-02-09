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Спорт9 февраля 2022 12:57

Нижегородский двоеборец Галунин стал 39-м на Олимпиаде-2022 в Пекине

Перед гонкой на 10 километров Галунин набрал 66,8 балла на трамплине
Мария СОРОКИНА
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Нижегородец Артем Галунин стал 39-м на соревнованиях по лыжному двоеборью, проходивших в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Состязания проходили в несколько этапов. На соревновательном этапе по прыжкам с трамплина Галунин показал 39-й результат, прыгнув на 77 метров ровно и заработал 66,8 балла. Этот результат определил его расположение на дистанции. Далее последовала гонка преследования на 10 километров, которую Галунин завершил также39-м с результатом 31 минута 38,8 секунды.

Чуть лучше выступил другой россиянин, Вячеслав Барков, его результат 30 минут 54,2 секунды принес ему 38 место. На 40 позиции еще один россиянин Самир Мастиев с результатом 31 минута 59 секунд.

Олимпийским чемпионом стал Винценц Гейгер из Германии, преодолевший дистанцию за 25 минут 7,7секунды. «серебро» у норвежца Йоргена Гробака, а «бронза» у австрийца Лукаса Грейдингера.