Глеб Никитин высказался насчёт введения дистанта во всём регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался насчёт введения дистанционного формата обучения во всём регионе, а точнее почему он не считает эти меры необходимыми на данный момент. С соответствующим вопросом пользователь обратился к нему в Instagram:

– Почему не хотите сделать дистанционное обучение по всей области? Очень много детей болеет, но дистанционное обучение не вводят, – пишет @mournaulin.

На что глава региона ответил:

– Потому что ситуации по области везде разные. Руководство учебных заведений самостоятельно принимает решение о карантине – основываясь на ситуации с заболеванием и на рекомендациях Роспотребнадзора, и у меня нет оснований полагать, что кто-то будет тянуть с дистантом, если это будет необходимо.

Напомним, ранее мэрия Нижнего Новгорода заявила, что не собирается вводить дистант в школах города, как и в других учреждениях культуры и спорта.

Также мы сообщали, что уже 137 нижегородских подростков привиты, по данным от 7 февраля.

Коллективный иммунитет в регионе на данный момент составляет 63,7%.