ГИБДД призывает нижегородцев быть крайне осторожными на дорогах 9 февраля

ГИБДД по Нижегородской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды сегодня, 9 февраля, и призывает быть предельно осторожными на дорогах. Это касается всех участников движения. В ведомстве пояснили, что сегодня в регион нагрянет мокрый снег с дождём.

– Госавтоинспекция призывает водителей выбрать скорость в соответствии с погодными условиями, которая позволит постоянно контролировать дорожную обстановку, – сообщили в ГИБДД. – Также следует увеличить дистанцию и боковой интервал с другими транспортными средствами, не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности, снизить скорость, приближаясь к пешеходному переходу.

Меры предосторожности стоит соблюдать в том числе и пешеходам: например, необходимо использовать светоотражающие элементы и оставаться крайне внимательными на дороге, особенно в тёмное время суток.

– Переходить проезжую часть, читая сообщения в мобильном телефоне или слушая музыку в наушниках крайне опасно, – напомнили в ведомстве. – Прежде, чем перейти дорогу, пешеход должен убедиться в своей безопасности.

Представители Госавтоинспекции обратили внимание родителей и на тот факт, что ребёнка следует крепко держать за руку.