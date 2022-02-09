Суд обязал нижегородский Минздрав обеспечить лекарствами 9-летнюю девочку-инвалида из Выксы

Суд обязал министерство здравоохранения Нижегородской области обеспечить лекарствами 9-летнюю девочку-инвалида из Выксы. До суда дело дошло после обращения матери ребёнка в Выксунскую городскую прокуратуру. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства об охране здоровья детей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что врач назначал девочке-инвалиду препараты "Спирива респимат" и "Флуимуцил ИТ", но та не получила их бесплатно. Материалы проверки были переданы в суд.

– Требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению и в настоящее время ребёнок фактически обеспечивается необходимыми препаратами бесплатно, – заявили в прокуратуре.