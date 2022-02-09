Сотрудники Росгвардии Приволжского округа записали клип в поддержку российских олимпийцев

Ансамбль песни и пляски Приволжского округа Росгвардии записал видеоролик в поддержку олимпийской сборной России. Видео опубликовано в соцсетях.

Слова и музыку для композиции написала Наталия Русскова, а исполнили песню вокальная группа ансамбля – квартет из трех женских и одного мужского голоса.

- Огонь пылает в ваших сердцах. И старт, и финиш на наших глазах. Найдет победа героев своих - гордимся, верим, болеем за них, - говорится в припеве песни.

Напомним, в Олимпийских играх в Пекине принимают участие 12 нижегородцев. В составе российской сборной они сражаются за медали в конькобежном спорте, лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина и хоккее.

Олимпийские игры в Пекине пройдут до 20 февраля.