Почти тысяче обманутых дольщиков помогут в Нижегородской области в 2022 году

Почти тысяче обманутых дольщиков помогут в Нижегородской области в текущем 2022 году, о чём заявил губернатор региона Глеб Никитин в ходе выезда в ЖК "Пражский квартал" в Нижнем Новгороде. Выезд состоялся вчера, 8 февраля. Там глава региона встретился с дольщиками, так и не получившими ключи от своих квартир в новых домах. Об этом рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.

А также в ведомстве пояснили, как сработал механизм, благодаря которому восстановят права дольщиков. Оказалось, что к работе привлекли нового застройщика — тот достроил дом за свой счёт. Когда дольщики наконец получат своё долгожданное жильё, застройщику компенсируют достройку, выделив новый земельный участок, соответствующий сумме потраченных средств.

— Семьи, ждавшие квартир в этом доме, уже могут делать ремонт и заселяться. Нам удалось решить проблему без привлечения федеральных и региональных бюджетных средств, за счёт инвестора, — подчеркнул Глеб Никитин. — Это та модель, где Нижегородская область была первопроходцем, разработала соответствующее законодательство.

Губернатор добавил, что сразу несколько механизмов восстановления прав обманутых дольщиков разработали и внедрили в регионе. С начала 2019 года число таких дольщиков сократилось с 7000 до 1500. Глеб Никитин уверяет, что со временем помогут каждому из обманутых дольщиков.

— Новых у нас не появляется, поскольку механизмы защиты работают. Все эти меры позволят добиться того, чтобы к 2024 году само понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое, — резюмировал он.