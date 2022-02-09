Нижегородец пытался покончить с собой после убийства сожительницы

Подозреваемый находится в больнице. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 61-летний мужчина убил свою сожительницу и попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в больнице, медикам удалось спасти его жизнь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, 5 февраля 2022 года в одной из квартир дома по улице Родионова подозреваемый нанес своей сожительнице ножевые ранения, от которых она впоследствии скончалась в больнице, - рассказали в ведомстве.

Мужчина также попытался покончить с собой и нанес и себе несколько ранений по телу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи продолжают работу и выясняют все обстоятельства трагедии, а также мотив преступления.

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