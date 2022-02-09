Нижегородский Минстрой дал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство океанариума на Гребном канале в областном центре. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на официальном сайте ведомства. Разрешение на возведение объекта получило ООО "Аквариум" 21 января 2022 года.

Напомним, земельный участок (в границах набережной Гребного канала и Красной Слободы) под это строительство был выделен на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области ещё в июле 2020 года.

– Общий объём инвестиций в этот проект составит около 1,2 миллиарда рублей, – пояснили "Комсомолке" в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области. – Строить океанариум планируется в течение двух лет. Общая площадь выделенного участка составляет 13 тысяч квадратных метров. Также рядом с комплексом океанариума планируется благоустроить прилегающую территорию и организовать парковку.