Свет и воду отключат на пяти улицах Нижнего Новгорода 9 февраля

Горячую и холодную воду, а также электричество отключат на пяти улицах в четырех районах Нижнего Новгорода 9 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Сормовском районе по адресу Ногина, 15 с 9 до 17 часов не будет электричества.

Свет отключат по ряду адресов Канавинского района: на улице Витебской,9 и Октябрьской Революции,40 и 42. Электроснабжение будет приостановлено на период с 9 до 16 часов.

Приокском районе на Горной, 4 жильцы временно не смогут воспользоваться горячей водой – её не будет с 9 до 15 часов.

В Московском районе на Мечникова, 41 с 9 до 14 часов не будет холодной воды. В это время будут проводиться плановые работы на объектах ЖКХ.