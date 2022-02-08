Внешний торговый оборот Нижегородской области вырос на 25% в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 9,83 млрд долларов, что, по словам губернатора региона, на 25,5% больше, чем в 2020 году.

- Важно, что рост экспорта оказался даже еще более высоким. Объем поставок за рубеж вырос на 35,4% и составил более 6,6 млрд долларов. Нижегородские предприятия активно выходят на внешние рынки, - уточнил Глеб Никитин.

Он также добавил, что в 2021 году 79% внешней торговли региона составили страны дальнего зарубежья. Стоит отметить, что значительно увеличился экспорт в Бангладеш - на 168 млн долларов.

- Несмотря на пандемию, целый ряд отраслей производства показал рост экспортных поставок. В частности, выросли поставки механического и электрического оборудований, изделий из черных металлов, древесины, – уточнила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что оборот оптовой торговли вырос на 14,5% - 1,16 трлн рублей - в Нижегородской области за первые семь месяцев 2021 года по сравнению с оборотом за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

В свою очередь, оборот розничной торговли достиг 487,1 млрд руб, по сравнению с прошлым годом он вырос на 6,2%,. На 96,7% приходятся торгующие организации и предпринимателями, работающими в стационарной торговой сети. А доля рынков составила 3,3%.