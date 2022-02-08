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Спорт8 февраля 2022 15:37

Женская сборная России с нижегородскими хоккеистками в составе всухую проиграла Финляндии

Игра вновь прошла в медицинских масках, финальный счет 0:5
Мария СОРОКИНА
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Женская сборная России со счетом 0:5 проиграла сборной Финляндии в матче Олимпиады-2022 в Пекине 8 февраля.

В этом матче хоккеистки обеих команд вышли на лед в медицинских масках. По ходу встречи россиянки показывали агрессивную игру, но допускали много собственных ошибок. Соперницы воспользовались этим и произвели не одну результативную атаку. После четырех пропущенных шайб на смену вышедшей в старте Марии Сорокиной вышла голкипер «СКИФа» Валерия Меркушева. Буквально сразу финки в пятый раз поразили российские ворота, но после этого вратарь еще не раз выручала нашу команду.

По итогам четырех игр Россия сместилась на 4 строчку турнирной таблицы в группе А. 11 и 12 февраля состоятся матчи четвертьфинала Олимпийских игр. Россиянки вновь выйдут на лед против команды Швейцарии, которую обыграли в первом матче группового этапа.