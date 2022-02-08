Более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы, что почти в 4 раза больше, чем за всю зиму 2019-2020 года. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, например, с территории Автозаводского района вывезли более 106 тысяч кубометров снега. Круглосуточно снег на центральных дорогах и тротуарах расчищают более 160 дорожных рабочих и более 40 единиц техники.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, также снег и наледь чистят на кровлях жилых домов.

- По поручению главы города Юрия Шалабаева организован постоянный ежедневный контроль за состоянием скатных крыш. Всего на территории Автозаводского района свыше 400 таких домов. На расчистке кровель задействовано 37 бригад общей численностью 140 человек, - уточнил Сергей Лукоянов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».

Напомним, что вторник, 8 февраля, обещает быть тёплым и даже дождливым: температура за окном не опустится ниже -3 градусов, небо будет всё так же облачным без прояснений, ветер незначительно усилится до 9 м/с. Синоптики прогнозируют снег с дождём, в результате чего выпадет 2,5 миллиметра осадков.