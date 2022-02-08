Администрацию Нижнего Новгорода оштрафовали за несанкционированную свалку в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Так, мэрию Нижнего Новгорода привлекли к ответственности по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнениеобязанностей по рекультивации земель, что привело к образованию крупной несанкционированной свалки в Ленинском района. Стоит отметить, что данные мероприятия по улучшению земель и охране почв являются обязательными.

Нарушения выявили инспекторы Росприроднадзора еще в июне 2021 года в районе СНТ АО «РУМО» сад № 4 «Окский». Они зафиксировали навалы строительных отходов - кирпич и бетон, древесные отходы от сноса и разборки зданий, крупногабаритный мусор. Кроме того, в Росприроднадзоре обнаружили факт засыпки строительными отходами пожарного водоема озеро Жемчужное.

Анализ проб отходов показал, что они относятся к IV и V классам опасности. Общая площадь навалов составила более 400 квадратных метров.

Также было установлено, что отходы размещены на неразграниченной территории, ответственность за которуюлежит на Администрации Нижнего Новгорода.

Канавинский райсуд назначил мэрии города штраф в размере ниже низшего предела – 250 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.

Напомним, что свыше 40 тысяч кубометров отходов намерены вывезти из Дзержинска в 2022 году. Работы по ликвидации стихийных свалок будут продолжены в Дзержинске.

Отметим, площадь свалки составляет порядка 11 га, а общий объем размещенных на ней отходов – приблизительно 245тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что экологи проверят свалку бытовых отходов в Артемовских лугах.