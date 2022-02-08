Пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде заплатят 100 тысяч рублей

Пострадавшим от взрыва бытового газа на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде заплатят 100 тысяч рублей. Кроме того, в их квартирах сделают ремонт за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам главы Нижнего Новгорода, аварийно-восстановительные работы в квартирах №39 и №40 закончат уже завтра.

- Вечером в среду состоится заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС, на котором будет принято решение о возвращении жителей 8 квартир, которые в настоящее время проживают у родственников и в гостинице, домой, - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, взрыв бытового газа в доме на проспекте Ленина произошел вечером 3 февраля. Газо-воздушная смесь сдетонировала в квартире на пятом этаже. В результате в пятиэтажке было нарушено остекление, разрушены межкомнатные и межквартирные перегородки.

По данным спасателей, в здании нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки, предварительно несущие конструкции не повреждены.

Ранее сообщалось, что из дома было эвакуировано 49 человек, которых временно разместили в местной школе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». В организациях, которые проводили обслуживание газового оборудования в этом доме, изъята документация.

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