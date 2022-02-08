Нижегородец Артём Мальцев занял 5 место в лыжном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Нижегородский лыжник Артём Мальцев, представляющий команду Олимпийского комитета России, занял пятое место в лыжном спринте свободным стилем на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 59 секунд, отстав от победителя чуть больше, чем на 1 минуту.

Первое место занял Йоханнес Клэбо из Норвегии с результатом 2 минуты 58,06 секунды, вторым стал Федерико Пеллегрино из Италии, а третье место досталось российскому спортсмену Александру Терентьеву.

На первых метрах дистанции россиян держались за спинами других спортсменов, но уже на первом подъеме принялись активно работать и продвинулись вперёд. И всё же норвежец не стал уступать своё первенство и не пропустил никого вперёд.

Ранее стало известно, что другой нижегородец - конькобежец Сергей Трофимов показал восьмой результат на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Он преодолел дистанцию 1500 метров за 1 минуту 45.32 секунды.

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