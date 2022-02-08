На улицах Максима Горького и Студеной изменят организацию дорожного движения Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На улицах Максима Горького и Студеной изменят организацию дорожного движения. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 1 марта движение по улице Студеной, от дома 32 до улицы Максима Горького, запретят. Для свободного подъезда к домам введут двустороннее движение по улице Студеной - на участке от дома 32 до улицы Славянской.

Объезд организуют по прилегающим улицам - Славянской и Гранитному переулку, а на подъездах установят временные дорожные знаки - запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Кроме того, с 1 марта парковаться нельзя будет на участках улиц Максима Горького, от дома 144 до дома 150, и Студеной, от дома 32 до улицы Славянской. Это позволит увеличить пропускную способность участка дорог.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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