Нижегородский конькобежец финишировал восьмым на Олимпиаде-2022 в Пекине

Нижегородский конькобежец Сергей Трофимов показал 8 результат на Олимпийских играх-2022 в Пекине. 8 февраля он преодолел дистанцию 1500 метров за 1 минуту 45.32 секунды - лучшее время среди российских спортсменов.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал Келд Ньейс из Нидерландов с результатом 1.43.21, второе почетное место у его соотечественника Томаса Кролла – 1.43.55, ну а кореец Мин Сок Ким с результатом 1.44.24 завоевал вторую в своей картере «бронзу» этой дистанции.

У россиян места распределились следующим образом - Данил Алдошкин завершил дистанцию с результатом 1.46.33 и оказался на 14 месте. Позицией ниже Руслан Захаров, установивший личный рекорд этой дистанции.

Ранее сообщалось, что Елизавета Голубева, представляющая Нижегородскую область, показала седьмой результат среди девушек на той же дистанции.

Напомним, что сегодня состоится хоккейный поединок между женскими сборными России и Финляндии. В заявку национальной сборной включены нижегородские хоккеистки.