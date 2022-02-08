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Здоровье8 февраля 2022 12:03

В детской больнице №27 опровергли дефицит градусников и холод в палатах

На некомфортные условия пожаловались родители пациентов больницы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В детской больнице №27 опровергли дефицит градусников и холод в палатах.

В детской больнице №27 опровергли дефицит градусников и холод в палатах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В нижегородской детской больнице №27 «Айболит» ответили на жалобы родителей пациентов, недовольных тараканами, холодом в палатах и дефицитом градусников. Все эти проблемы на днях были озвучены мамочками в соцсетях.

В администрации больницы же опровергли нехватку градусников и информацию о низкой температуре в палатах.

- В палатах и коридорах больницы поддерживается комфортная температура воздуха, соблюдение нормативов контролируется на протяжении всего отопительного сезона, - пояснили в учреждении.

Что касается тараканов, то, по информации администрации больницы, обработка от них проводится регулярно, но их размножению способствуют сами пациенты: едят прямо в палатах, оставляют за собой крошки, неправильно хранят продукты питания.