В детской больнице №27 опровергли дефицит градусников и холод в палатах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В нижегородской детской больнице №27 «Айболит» ответили на жалобы родителей пациентов, недовольных тараканами, холодом в палатах и дефицитом градусников. Все эти проблемы на днях были озвучены мамочками в соцсетях.

В администрации больницы же опровергли нехватку градусников и информацию о низкой температуре в палатах.

- В палатах и коридорах больницы поддерживается комфортная температура воздуха, соблюдение нормативов контролируется на протяжении всего отопительного сезона, - пояснили в учреждении.

Что касается тараканов, то, по информации администрации больницы, обработка от них проводится регулярно, но их размножению способствуют сами пациенты: едят прямо в палатах, оставляют за собой крошки, неправильно хранят продукты питания.