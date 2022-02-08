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Здоровье8 февраля 2022 11:53

Более 5000 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

В регионе поставлен новый рекорд заболеваемости
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Более 5000 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки.

Более 5000 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки ковидом заразились 5250 жителей региона, зафиксировано 19 случаев с летальным исходом.

Заболеваемость ковидом в Нижегородской области продолжает расти высокими темпами. Только за последние 6 дней число заболевших увеличилось вдвое. Однако при этом госпитализировано лишь 583 человека. Медики говорят, что пятая волна COVID-19 протекает легче: люди переносят заболевание преимущественно как ОРВИ или легкий грипп.

По словам губернатора Глеба Никитина, сейчас в нижегородских больницах развернуто 6200 коек для коронавирусных пациентов, в то время как во время четвертой волны их число составляло 9400 коек. Основная нагрузка сейчас легла не на больницы, а на поликлиники, однако глава региона заявил, что они справляются с наплывом пациентов.