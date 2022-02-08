Токсины плесени нашли в муке нижегородского производства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В блинной муке нижегородского производства обнаружили микотоксины - высокотоксичные продукты жизнедеятельности плесневых грибов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра.

- В «Муке блинной» сотрудники лаборатории выявили охратоксин A и дезоксиниваленол. К слову, мука относится к тем продуктам, которые легко могут стать носителями опасных микотоксинов, - пояснили в ведомстве.

Отравление микотоксинами может возникнуть при продолжительном употреблении зараженного продукта в пищу. Они обладают мутагенными и канцерогенными свойствами и способны спровоцировать онкологию, цирроз печени, хронический гепатит и болезни почек, а также оказывать отрицательное влияние на иммунитет человека.