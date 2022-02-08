В числе главных достижений вузовской науки есть несколько проектов НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Реализация федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы» завершена. Накануне Дня российской науки заместитель Председателя правительства Дмитрий Чернышенко подвел итоги деятельности вузов в рамках этой программы.

В реализации программы, отметил Дмитрий Николаевич, были задействованы свыше 50 тысяч учёных и были получены результаты по более чем 2,2 тыс. научно-технических проектов.

- Исследования, проведённые участниками программы при поддержке Минобрнауки России, привлекли внимание более тысячи компаний – индустриальных партнеров, – сказал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Суммарный объём средств, привлечённых из реального сектора экономики, превысил 60 млрд рублей. В результате более 330 завершенных проектов исследователей стали источником дохода. Общий объём коммерциализации продукции и технологий за 2017–2020 годы составил почти 32 млрд рублей.

«Пионер-М» с с технологией безэкипажного вождения

Среди значимых научно-технических результатов названо создание научно-исследовательского судна с технологией безэкипажного вождения «Пионер-М». Проект уникального корабля создан студентами ряда вузов страны, в числе которых и студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева. На борту «Пионера-М» можно получать знания об изменениях в экосистеме прибрежных территорий Крыма, изучать влияние климата, биоразнообразие почв и ландшафтов, гидрологию Чёрного и Азовского морей.

Кроме того, исследователи Нижегородского государственного технического университета ведут разработки в рамках стратегического проекта «Инженерные системы для ядерно-энергетических и лазерных комплексов нового поколения».

- Для университета стратегический проект является одним из ключевых направлений в программе «Приоритет 2030», - считает ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев. - Он направлен на создание современных инженерных систем для перспективных ядерно-энергетических и лазерных комплексов и разработку образцов оборудования для создания АЭС и лазерных систем нового поколения, превосходящих мировой уровень.

В рамках программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы» в НГТУ разрабатывали технологии создания нового поколения амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктиды, в том числе гибридного вездехода «Русак-3994».

Вездеход «Русак-3994» для Арктики и Антарктиды

- Вездеходы семейства «Русак», в отличие от аналогов, являются единственными в мире машинами такого класса с гибридной силовой установкой, – отметил руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент НГТУ им. Р.Е.Алексеева Александр Блохин. - Они созданы на базе собственных узлов и агрегатов – трансмиссии, подвески, рулевого, тормозного управления, кузова и рамы-лодки. Для вездеходов «Русак» характерны повышенная надёжность, высокая амфибийность.

«Русак-3994» практически полностью выполнен из отечественных элементов, что дает возможность регулярно беспроблемно обслуживать технику во время активной эксплуатации, и это является его основной особенностью. Машины успешно прошли всесезонные испытания на Чукотке, в Архангельской области и Якутии. Индустриальным партнёром НГТУ им. Р.Е. Алексеева – ООО «ЗМТ» в конце 2020 года было подготовлено производство машин и осуществлён старт продаж. В 2021 году продано восемь вездеходов, которые эксплуатируются в Тюменской области, ЯНАО и Красноярском крае.

Говоря об итогах федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы», вице премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что эта работа будет продолжена в рамках новой госпрограммы научно-технологического развития, в которой консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых госпрограмм. «Мы определили в ней 11 приоритетов, отвечающих Стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других», – отметил заместитель председателя Правительства РФ.