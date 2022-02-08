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Общество8 февраля 2022 10:10

169 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области

Занятия отменены в 36% школ и детских садов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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169 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области.

169 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

169 школ полностью закрыты на карантин по ОРВИ и COVID в Нижегородской области. Учебный процесс полностью или частично приостановлен в 36% учебных учреждений, включая детские сады. Об этом сообщила заместитель главы регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Садыкова во время пресс-конференции 8 февраля.

По её словам, благодаря таким мероприятиям заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей в Нижнем Новгороде снизилась на 20%. В связи с последними изменениями при выявлении единичного случая COVID класс или группа не закрывается на карантин. Это происходит, если число заболевших превысит 20% (это касается и ОРВИ).

К слову, вакцинация против гриппа в Нижегородской области уже завершилась, а вот от ковида продолжают прививать всех желающих. 28 января в регион поступила партия детской вакцины «Спутник М», и на сегодняшний день от коронавируса привились уже более 137 подростков.