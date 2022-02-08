На 20% снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижнем Новгороде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость детей острыми респираторно-вирусными инфекциями за последнюю неделю снизилась на 20% в Нижнем Новгороде и на 11% в целом по Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Садыкова во время пресс-конференции 8 февраля.

- Это говорит о том, что карантинные мероприятия в детских садах и школах имеют свой результат, - подчеркнула специалист. - При этом отмечается рост заболеваемости среди взрослого населения.

По словам Наталии Садыковой, сейчас на карантин закрыты полностью 169 школ. Она также отметила, что с 5 февраля детские коллективы уходят на карантин только при групповой заболеваемости, а не при выявлении одного случая COVID-19, как это было раньше. Чтобы целый класс или группу детсада закрыли на карантин по коронавирусу, надо, чтобы заболели не менее 20% детей. Это касается и обычного ОРВИ.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде не планируют вводить дистанционное обучение во всех школах города.