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Здоровье8 февраля 2022 9:44

На 20% снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижнем Новгороде

Среди взрослого населения, наоборот, отмечается рост числа заболевших
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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На 20% снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижнем Новгороде.

На 20% снизилась заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижнем Новгороде.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость детей острыми респираторно-вирусными инфекциями за последнюю неделю снизилась на 20% в Нижнем Новгороде и на 11% в целом по Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Садыкова во время пресс-конференции 8 февраля.

- Это говорит о том, что карантинные мероприятия в детских садах и школах имеют свой результат, - подчеркнула специалист. - При этом отмечается рост заболеваемости среди взрослого населения.

По словам Наталии Садыковой, сейчас на карантин закрыты полностью 169 школ. Она также отметила, что с 5 февраля детские коллективы уходят на карантин только при групповой заболеваемости, а не при выявлении одного случая COVID-19, как это было раньше. Чтобы целый класс или группу детсада закрыли на карантин по коронавирусу, надо, чтобы заболели не менее 20% детей. Это касается и обычного ОРВИ.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде не планируют вводить дистанционное обучение во всех школах города.