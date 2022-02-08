Более 40 тысяч обращений от нижегородцев поступило в службу «112» за первую неделю февраля

40 643 обращения от нижегородцев поступило в центр обработки вызовов системы «112» за первую неделю февраля, с 31 января по 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, например, по сравнению с предыдущей неделей количество звонков специалистам единой дежурной диспетчерской службы увеличилось на 51%, а количество обращений в службу «скорой помощи» - на 9%.

- Специалисты центра обработки вызовов системы «112» за неделю приняли свыше 6 тысяч звонков справочного характера. Большинство обращений такого рода было связано с заболеванием COVID-19: вызов врача на дом и оформление больничного листа, - добавил начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий.

Больше всего обращений поступило из Нижнего Новгорода – 20 969 вызовов, а также Дзержинска – 3 710 вызовов, и Богородского района – 928 вызовов.

Напомним, что «Горячая линия» по обезболиванию открыта в Нижегородской области. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов напомнил в своем Instagram.

Он также рассказал, что необходимо делать, если нижегородцам и их близким нужна помощь в подборе или замене обезболивающего лекарственного препарата.