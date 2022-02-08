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Общество8 февраля 2022 9:13

Роспотребнадзор: Штамм «омикрон» в Нижегородской области выявляется в 87% случаев

На данный момент лабораторно подтверждены 268 случаев «омикрона»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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По данным на 8 февраля, в Нижегородской области лабораторно подтверждены 268 случаев «омикрона». Сейчас этот штамм выделяется в 87% случаев. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В Нижегородской области при секвенировании в 87% случаев выделается штамм омикрон. Лабораторно подтверждено 268 случаев, - пояснили в ведомстве. - Число заболевших штаммом «омикрон» выше, так как секвенирование проводится выборочно. Основная часть заболевших не выезжала за пределы Нижегородской области.

По данным ведомства, все заболевшие изолированы либо госпитализированы в инфекционные стационары. Заболевание протекает преимущественно в форме ОРВИ.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 280 900 человек. За последние сутки было выявлено 5 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.