Нижегородцы теперь смогут закрыть больничный без повторного ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения региона, в настоящее время ввели новые важные изменения для нижегородцев с коронавирусной инфекцией. Теперь для закрытия больничного по COVID-19, если он длился не менее семи дней, необходимо отсутствие признаков ОРВИ и температуры.

Напомним, что по данным на 8 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 280 900 человек. За последние сутки было выявлено 5 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что 137 подростков Нижегородской области привились от коронавируса, согласно последним данным министерства здравоохранения региона от 7 февраля 2022 года.