Ещё у 5 250 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 8 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 280 900 человек. За последние сутки было выявлено 5 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 579 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 233 919 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 679, а за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (26 288) и на Бору (12 320). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (596) и Спасском районе (743).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (12 902 человека), Санкт-Петербург (11 014 человек) и Московская область (8 486 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.