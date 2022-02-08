Теперь показания счетчиков воды можно передавать в виде фото

Теперь для передачи показаний счетчиков воды нижегородцам и Кстовского района не нужно вручную переписывать данные, достаточно сфотографировать счетчик и загрузить фотографию в личном кабинете на сайте АО «Нижегородский водоканал». Система по сбору и обработке информации показаний приборов учета холодной и горячей воды разработанная Центром искусственного интеллекта «Горький» и запущена в тестовом режиме.

- Одна из целей цифровизации на ресурсоснабжающем предприятии - максимально удобное для абонента взаимодействие, высокий уровень сервиса, - подчеркивает директор по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев. – Так внедрение нового личного кабинета позволило нашим абонентам получать услуги водоканала онлайн, без посещения офисов предприятия. Запуск искусственного интеллекта для считывания показаний счетчиков значительно упрощает передачу информации, необходимой для расчета платежей.

Система позволяет считывать данные любой ориентации на изображении – цифры могут быть под любым углом относительно горизонтальной оси. Работу системы обеспечивают технологии искусственного интеллекта. Тестирование разработки доказало, что система высокоточная – распознает данные, даже если фотография с повреждениями или недостаточной информацией.

- Новые технологии на основе искусственного интеллекта заметно упрощают повседневную жизнь. Теперь достаточно в один клик загрузить фотографию на сайт и все показания автоматически передались, – отметил руководитель центра искусственного интеллекта «Горький» Евгений Федосеев.

Напомним, для регистрации в личном кабинете на сайте водоканала необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность управлять сразу несколькими счетами, что позволяет передавать данные и проводить оплату, например, за пожилых родственников.